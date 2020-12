Tras perder a su bebé, Chrissy Teigen no volverá a embarazarse

ESTADOS UNIDOS.-Chrissy Teigen aún sufre la dolorosa pérdida de su bebé varón, a quien incluso ya tenía planeado llamarlo Jack.

Es por eso que la esposa de John Legend compartió una dolorosa imagen en Instagram con un mensaje en el que deja claro que, tras esta tragedia, no quiere tener más hijos.

En la fotografía, la modelo posa frente a un espejo, usando una faja y top deportivo para mostrar que aún tiene el vientre crecido, lo que ella describe como un “recordatorio frustrante de lo que pudo haber sido”.

“Esta soy yo y mi cuerpo, ayer. Aunque ya no estoy embarazada, cada mirada al espejo me recuerda lo que pudo haber sido (…) No tengo idea de por qué todavía tengo esta panza. Es frustrante”, comenzó Teigen.

“Estoy orgullosa de este viaje que llevó mi cuerpo y mente de otras maneras. Me encanta estar embarazada y estoy triste porque nunca volveré a estarlo”, continuó.

La famosa también agradeció que tiene dos hijos increíbles: Luna de 4 años y Miles de 2, con quienes se consuela por la pérdida de Jack.

En agosto, Chrissy y John revelaron que esperaban a su tercer bebé. Sin embargo, a finales de septiembre la modelo fue hospitalizada por una hemorragia. Días después, revelaron la pérdida de su pequeño.