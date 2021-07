¡Tragedia! Novia de Alejandro Camacho es desahuciada por una rara enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.- La tragedia vuelve a golpear la vida de Alejandro Camacho, pues su novia, Tere Salinas, acaba de ser desahuciada.

La actriz de “Muchachitas” apareció con el historión de "Imperio de Mentiras" en un evento donde llamó la atención por tener la cabeza rapada. Al ser abordada por los medios, reveló que los médicos ya le pronosticaron poco tiempo de vida por una rara enfermedad que padece.

Me desahuciaron, pero no supieron qué tenía, no era ni cáncer ni nada”, reveló Tere.