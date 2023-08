Trabajadores de efectos visuales de Marvel se unen a la Alianza Internacional de Empleados de la Escena Teatral

TIJUANA.- Una gran parte de los responsables de efectos visuales de Marvel, se presentaron para una elección de sindicalización ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, con el fin de ser representados por la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE)

La coordinadora de efectos visuales, Bella Huffman, ha declarado que debido a condiciones laborales de pura explotación por parte del estudio, se ha tomado la decisión de unirse a un sindicato.

Los tiempos de entrega no se aplican a nosotros, las horas protegidas no se aplican a nosotros y la equidad salarial no se aplica a nosotros... Los efectos visuales deben convertirse en un departamento sostenible y seguro para todos los que han sufrido y para los recién llegados que necesitan saber que no serán explotados¨.