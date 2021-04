Torcieron la justicia: Daniela Berriel

Tras la liberación de Eduardo "N", acusado de violar a la actriz Daniela Berriel, los abogados de la modelo y actriz se alistan para impugnar la resolución del juez y se les permita acceder a las pruebas que llevaron a la decisión.

Oscar Ramírez, uno de los abogados de Berriel, consideró que hay varias irregularidades, a las que calificó de alarmantes.

"En la carpeta de investigación obra un dictamen que señala que Daniela había sido agredida sexualmente y en ese dictamen se conservaron muestras de líquido seminal. Sobre ese líquido seminal y la sangre que se le extrajo a Eduardo 'N' fue que hicieron la pericial (una prueba de ADN) y esa pericial concluye que, en la comparativa genética no había material de Eduardo dentro de ese líquido seminal, pero eso no implica que él no la haya violado", explica Ramírez.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Agrega que hubo irregularidades en el proceso y en las pruebas periciales porque en ningún momento les dejaron presentarse al análisis y mucho menos presentar su propio experto en genética.

"Hay serias dudas sobre el análisis de esas muestras y sostenemos que fueron alteradas en algún punto del análisis y lo impugnaremos porque no era una prueba sustancialmente eficiente para ordenar su libertad".

Berriel señaló que la libertad de Eduardo fue producto de "evidentes irregularidades" y "probables corruptelas".

"Es evidente que el poder económico y político bastó para torcer la justicia y posiblemente corromper al juez Víctor Manuel Nava", dijo la actriz.

El abogado de Berriel estuvo presente en la audiencia del viernes donde se otorgó la libertad al acusado.

Ramírez recordó que la defensa de Eduardo "N" había pedido, a su parecer y de manera anticipada, un sobreseimiento al juez, que es la suspensión de un procedimiento judicial por falta de pruebas.

De acuerdo con la declaración de Daniela Berriel, el 14 de marzo de 2020 fue violada en la ciudad de Acapulco. La actriz señaló que el también actor Gonzalo "N", su expareja, la invitó a un viaje donde asistieron amigos, entre ellos Eduardo "N".

Daniela denunció los hechos horas después, sin embargo, la detención de Eduardo "N" se dio hace unas semanas, tras difundirse un video en el que la conductora dio a conocer públicamente lo ocurrido.

En su momento, según el abogado Ramírez, mientras se presentaba el video en el que Berriel contó su historia y publicó en redes sociales el pasado 5 de marzo, Eduardo N. comenzó a reírse.

"Esta persona ahora está libre cuando ya había ciertas cosas, ahora es llevar el asunto a contracorriente, pero no podemos permitir este tipo de hechos", dijo Ramírez.