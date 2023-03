Toño Mauri revela distanciamiento de Luis Miguel

Ciudad de México.- Toño Mauri asistió a la alfombra morada de la serie ‘’Mariachis'' protagonizada por Pedro Fernández que fue idea de su hijo Antonio Mauri.

La pandemia habría retrasado la creación del proyecto que llegará a HBO Max el 2 de marzo, ya que la salud de Toño se vio afectada por el Covid.

Tras los cuestionamientos sobre los amigos que se hicieron presentes mientras enfrentaba la vida, y en especial sobre Luis Miguel, el actor señaló que se encuentran distanciados.

En ese momento solo recibí un par de mensajes que me mandó con mi cuñado Miguel, yo la verdad es que estaba en un momento que no me acordaba de nada, y ya después han sido dos años de mucho movimiento y yo no he tenido contacto con él”