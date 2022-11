Toño Mauri recuerda los momentos que vivió tras el contagio de Covid-19

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri estuvo más de siete meses internado por las secuelas que le dejó el Covid-19 en los inicios de la pandemia.

El artista enfrentó una batalla con la enfermedad que lo orilló a recibir un doble trasplante de pulmón, por lo que a dos años de aquel momento, el artista recordó lo que vivió.

Mi ángel que es Carla, mi esposa linda que la adoro, le tocó recibir las noticias, le hablaban y le decían ‘señora lo sentimos mucho, pero Toño no va a pasar las siguientes horas’, entonces ella era la vocera de la familia […] muy duro, Carla recibió golpes muy fuertes”

Contó Mauri conmovido en entrevista para el programa Ventaneando.

Inducido al coma

Debido a que fue inducido al coma por esta situación, Toño contó: “Yo cuando desperté pensé que habían pasado 5 días, no me dijeron, y luego poco a poco me fui enterando hasta que supe que pasaron 4 meses. Yo había perdido todo, había perdido la movilidad, la masa muscular, ya tenía la traqueotomía, entonces no podía comer, no podía hablar, muy mal, ahí realmente fue donde perdí todo”.

Ante la pregunta de quién tomó esta decisión, el también productor explicó: “Yo pedí primero que me intubaran, porque después de intubarte es cuando entras en coma, pero es que cuando yo pedí que me intubaran ya no podía respirar, ya el oxígeno estaba a full, ya no podían darme más y la sensación de no poder respirar sientes que te estás ahogando”.

Posteriormente, el intérprete mostró su lado más sensible mientras recordaba la forma que buscó decirle adiós a sus seres queridos debido a que presentía que lo peor estaba por llegar.

Se despidió

“En ese momento tristemente no tuve la oportunidad de… todo era por videollamadas, estaban restringidas las visitas, todo, yo veía a mis hijos y a Carla por videollamada, pero fue tan rápido el proceso que no me dio tiempo de hacer una llamada… y lo único que pude fue grabarle un mensaje… y en ese mensaje… ¡ah!, pues una despedida”, explicó.

Acto seguido, y al borde del llanto, Toño contó lo que le dijo a su familia. “Un Toñito que te vaya bien en la vida, Carlita te deseo lo mejor, Carla eres el amor de mi vida, era una despedida. Estaba muy triste porque despedirte de esa manera, sin poder abrazar a los que quieres y decirles ‘a lo mejor ya no nos vemos más’, eso me tenía muy agobiado”.

Por último, el artista de 58 años agradeció públicamente a su pareja sentimental por agotar todas las opciones con respecto a su recuperación, pues gracias a eso, hoy sigue con vida. “Carla cuando le dijeron, ya Toño no tiene más, Carla dijo ‘no, es que sí tiene que haber algo más’, no se puede ir Toño así, y fue cuando empezó a buscar la opción del trasplante”, manifestó.

Disfrutando de esta segunda oportunidad de vida, Toño Mauri se encuentra en plena promoción del proyecto en el que relata su experiencia de vida con el libro titulado “Mi nueva vida, un milagro”.