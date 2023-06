Toño Mauri dice estar asustado tras su tercer contagio de Covid

Ciudad de México.- Toño Mauri lucha contra el Covid-19 por tercera vez y enfrenta complicaciones relacionadas con su trasplante de pulmón.

El actor, quien previamente había sido operado y recibido un doble trasplante de pulmón debido a las complicaciones de la enfermedad, reveló su preocupación en una entrevista con el programa Despierta América.

El artista de 58 años admitió estar asustado por su condición, dada su historia médica y el hecho de que se encuentra tomando inmunodepresores.

Estoy asustado, un poquito asustado por la condición que me toca a mí, por el tema del trasplante e inmunodepresores, de alguna forma me preocupa más que cualquier cosa”, expresó el exintegrante del grupo ‘Fresas con crema’.

¿Qué síntomas experimentó Toño Mauri?

Aunque hasta el momento no ha experimentado complicaciones graves en su salud, Mauri describió los síntomas que experimentó antes de descubrir que estaba nuevamente contagiado.

Comentó que tuvo una noche difícil con una temperatura alta, dolor de cabeza y malestar general. A pesar de que una prueba casera arrojó resultado negativo, una prueba médica confirmó su contagio.

Toño Mauri batalla con nuevo contagio de Covid-19.

Esta noticia lo deprimió, ya que pensaba que estaba fuera de peligro y descubrió que el virus todavía está presente.

Dice haber bajado la guardia

El actor admitió haber bajado la guardia y haberse confiado, así como haber estado en contacto con amigos que también contrajeron el virus. Mauri comparó los síntomas que experimentó esta vez con una fuerte gripe y mencionó que en su primer contagio, tuvo una alta temperatura, perdió el olfato y el sabor, lo cual no ocurrió en esta ocasión.

Aunque está preocupado debido a su trasplante de pulmón y su estado inmunocomprometido, se encuentra monitoreando su oxigenación y agradecido de que hasta ahora esté bien.

“Los síntomas que tuve ahora es como de una gripa muy fuerte, pensé que era una especie como de sinusitis, una alegría complicada, por eso me hice la prueba, y cuando salió negativa me confié, dije ‘ah, es un resfriado, una grupa’. De la primera vez fue muy similar, solo que tuve la temperatura demasiado alta y perdí el olfato y perdí el sabor, esta vez no. La respiración, la primera vez sentí que no podía respirar y esta vez checo mi oxigenación y gracias a Dios ya está bien”.

El tratamiento

Respecto a su tratamiento, Mauri reveló que sus médicos en Miami le administrarán tres infusiones para atacar directamente al virus debido a su sistema inmunológico debilitado. El actor expresó su confianza en este enfoque de tratamiento.

La situación de Toño Mauri resalta la importancia de seguir tomando precauciones a pesar de la disminución de los casos de Covid-19. Su experiencia demuestra que el virus todavía representa un riesgo para las personas inmunocomprometidas y destaca la necesidad de mantener las medidas de seguridad para proteger a aquellos más vulnerables.

El actor y productor ha compartido su historia para crear conciencia sobre los riesgos continuos de la enfermedad y la importancia de la vacunación y las precauciones preventivas. Mauri espera superar esta tercera batalla contra el Covid-19 y servir como ejemplo para aquellos que están pasando por situaciones similares.

