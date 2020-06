"Tomorrowland" lleva la música electrónica a tu casa

"Tomorrowland" ya no se realizará en Bélgica, sino que llevará el festival de música electrónica a tu casa, así celebrará su décimo sexta edición, después de que los conciertos y festivales se cancelaran o pospusieran a nivel mundial por la pandemia mundial causada por el Covid-19.

Bajo la consigna de "Quédate en casa" el festival buscó adaptarse a las circunstancias que vive el mundo del espectáculo y así empezó a preparar la producción de un espectáculo virtual bajó la temática "The Reflection of Love".

Además será un festival interactivo, en donde prometen que el público encontrará muchas sorpresas, seminarios web, talleres y juegos.

"Gracias a un mapa tridimensional mágico, puede admirar el nuevo y monumental MainStage con fuegos artificiales incluidos, sumergirse en un mundo mágico de cuentos de hadas con escenarios originales y una amplia gama de sets de los mejores artistas de la música electrónica", se informó mediante un comunicado.

El festival se llevará a cabo el próximo sábado 25 y domingo 26 de julio e invitan a las personas que se conecten a la transmisión a vestirse como lo haría si asistieran físicamente al festiva y adornar su patio, sala o donde lo vean y hondear su bandera, para disfrutar con mayor intensidad el evento, en donde habrá varios DJs presentándose. El line up se anunciará el 11 de junio.

"Puedes caminar de un escenario a otro y verás a tus artistas favoritos desde otro punto de vista. Junto con un line up equilibrado (desde techno, hardstyle hasta house y trance), hay todo tipo de experiencias interactivas para elegir, como seminarios web y talleres relacionados con el estilo de vida, la comida, la moda y la Fundación Tomorrowland. Puede esperar un horario completo, con mucho que hacer".

Después del fin de semana del festival, el contenido permanecerá disponible a través de la plataforma de Tomorrowland.

Para ser parte de esta experiencia que en esta ocasión ofrece el festival en su edición del 2020, que lleva el nombre "Tomorrowland Around the World, The Reflection of Love -Capitulo 1", se pondrán a la venta los boletos el próximo 18 de junio a través de su página oficial. El ticket del día costará 12.50 euros y el de todo el fin de semana estará en 20 euros.