Tom Holland revela el "título" de la nueva cinta de Spider-Man

Gran expectación ha causado la tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland al frente, tal es así que este martes el actor inglés dio a conocer dos posibles títulos para esta nueva entrega.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Tom enseñó dos posters para la nueva película uno de ellos dice "Spider-Man: Phone Home" ("Hombre Araña: Llama a casa") y el otro que dice "Spider-Man: home-wrecker" ("Hombre-Araña: Destructor de hogares"), este último lo compartió su compañero Jacob Batalon, quien da vida al mejor amigo de Peter Parker, Need Leds.

Aunque las redes sociales inmediatamente se volvieron locas con este anuncio, todo parece indicar que se trata de una broma y que será hasta la noche de este martes cuando finalmente se revele el nombre del filme ya que Holland aparecerá como invitado con Jimmy Fallon.

La expectación va creciendo ya que el martes por la mañana Tom mencionó en entrevista que "Spider-Man 3" tiene la más impresionante escena de pelea de una película de superhéroes, que requirió 1 mes para filmarla.

Desde hace meses se rumora se jugará con el multiverso, muy en el estilo del filme "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y podrían parecer los anteriores actores que se pusieron el traje rojo y azul del trepamuros, nos referimos a Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Le explotan su "nave" en Star Wars

Por otra parte el actor británico en una reciente entrevista con el sitio Backstage dio a conocer que audicionó para la reciente trilogía de "Star Wars", misma en la que evidentemente no se quedó y el papel fue a manos de John Boyega, quien hizo al stormtrooper rebelde.

"He leído las líneas equivocadas en la audición equivocada antes. Recuerdo mi audición para ' Star Wars', tenía como cuatro o cinco audiciones y creo que estaba haciendo una audición para el papel de John (Boyega).

"Recuerdo haber hecho esta escena con esta dama, bendita sea, y ella era sólo un dron. Así que estaba haciendo todo esto, como: '¡Tenemos que volver al barco!' Y ella decía: 'bip, bloop bloop, bip bloop'. No podía dejar de reírme. Me pareció muy divertido. Y me sentí realmente mal, porque ella se estaba esforzando mucho por ser un androide convincente o un dron o como se llamaran. Sí, obviamente no obtuve el papel", dijo.