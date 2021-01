Tom Cruise habría instalado robots en el set de “Misión Imposible 7” para que realicen “test” del coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Tom Cruise estuvo en medio del escándalo cuando en diciembre pasado se filtró un audio en el que el actor explotaba contra los miembros del staff de “Misión Imposible 7”, ya que no usaron la debida protección para protegerse contra Covid-19.

En el audio, el intérprete le habría gritado a sus empelados por no usa cubrebocas y no respetar la sana distancia, y les advertía que si volvía a verlos que no usaran protección, los despediría, ya que ponían en riesgo la vida de muchas personas.

Es sabido que Cruise ha gastado varios millones en la producción de la saga, para que esta se pueda filmar en medio de la contingencia, por lo que toma precauciones extremas para que nadie salga contagiado y propague la enfermedad.

De acuerdo a lo publicado por la revista Quién, había rumores de que el protagonista de “Top Gun” habría contratado robos para que vigilaran a los empleados que se encontraban en el foro de las grabaciones y detectaran cualquier falta a las normas establecidas por el actor, en cuanto a las precauciones por Covid-19.

Pero una fuente cercana a la producción reveló a al portal Slash Film que Tom no ha llegado a esos extremos, pero sí contrató brazos de robot que realicen un “test” de coronavirus a los empleados.