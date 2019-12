Todd Phillips habla sobre 'Joker' en mesa redonda anual de directores

Martin Scorsese, Noah Baumbach, Greta Gerwig, Fernando Meirelles, Lulu Wang y Todd Phillips estuvieron presentes en la Mesa redonda anual de directores.

Ahí, el director de ‘Joker’ señaló lo que fue realizar la película distinta a lo que son tradicionalmente las cintas de superhéroes.

"Estábamos luchando para que se hiciera Joker", dijo Todd Phillips al Director Roundtable, "lo cual suena divertido, porque existe en el mundo de los superhéroes, pero en realidad no es una de esas películas. ‘‘Joker" se inspiró en gran medida en los trabajos de Martin Scorsese y Sidney Lumet, y otros cineastas que crecí adorando en los años 70 y principios de los 80 ", continuó Phillips.

La película, protagonizada por Joaquin Phoenix, enfrentó críticas por su contenido violento. Phillips dijo a la mesa redonda: "Simplemente no me suscribí a eso, francamente, cosas de mie%&a que estaban sucediendo en los medios de comunicación donde simplemente escogían una película de vez en cuando y declaraban que significaba algo que no era así".

"Hicimos una película sobre el trauma infantil y la pérdida de la compasión y la falta de amor en la vida de una persona y lo que eso podría hacer, pero todos siempre quieren hablar sobre la chispa y no sobre el polvo. La película es realmente sobre el polvo, lo que hace que eso ocurrir." Todd Phillips tiene una nominación al Oscar en su carrera por escribir el guión de Borat.

Recientemente obtuvo su primera nominación al Globo de Oro por dirigir Joker. La película también está nominada al mejor drama cinematográfico, al mejor actor en un drama cinematográfico (Phoenix) y al mejor puntaje original.

La mesa redonda completa se emitirá el 5 de enero en SundanceTV. Siga todas las mesas redondas de la temporada de los Oscar en THR.com/Roundtables.