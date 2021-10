Tito "El Bambino" festeja 4 décadas como pilar del reguetón

San Juan.- El reguetonero veterano Tito "El Bambino", festeja sus cuatro decadas de vida como uno de los artistas del género urbano con mayor trayectoria, y contundencia, y pilar del reguetón junto al excantante Héctor "El Father".



Y en preámbulo a llegar a sus primeras cuatro décadas de vida, Tito "El Bambino" festejó el pasado fin de semana una gran fiesta en su finca en Puerto Rico junto a sus familiares, amigos y colegas del género urbano, entre ellos, DJ Playero, DJ Nelson, Vico C, Falo, Alberto Stylee, Nico Canada y el salsero Pirulo, entre otros.



Gracias a todos mis compañeros de la industria musical que estuvieron presente en un día súper especial para mí. Que Bendición poder cumplir 40 años aunque me siento de 21 (sic)", escribió "El Bambino", también conocido como "El Patrón", en su publicación más reciente en su cuenta de Instagram.



Criado en la calle 1 de la urbanización Parque Ecuestre en Carolina, municipio vecino a San Juan, Efraín Fines Nevares palpó y vivió los primeros años del "underground" -ahora llamado reguetón- junto a "El Father", Julio Voltio, Rey y DJ Chiclin.



Inició su carrera a sus 12 años



A sus 12 años grabó su primer tema, por el que cobró 25 dólares, bajo el fenecido DJ Stefano, reconociendo que su vida giraría hacia la música y convencido de que se convertiría en una estrella.



Junto a esta experiencia y rodeado de sus vecinos y colegas, Tito iba acompañado de estos a cuanta presentación organizaban en los barrios y residenciales públicos de Puerto Rico.



Incluso Tito, Héctor, Julio Voltio y Rey formaron el grupo The Masters of Funk.



Héctor y Tito formaron un poderroso dúo





Sin embargo, Tito y Héctor Delgado, nombre de pila de Héctor "El Father", se unieron consagrándose como de los dúos más poderosos de aquel momento.



Así, ambos grabaron sus primeras canciones en las producciones "DJ Dicky, No Fear Vol. 1", "The Legend", "DJ Goldy 3: The Melody" y "The Noise 7" de DJ Negro, otro de los pioneros del género urbano.



Tito y Héctor lanzaron en 1998 su primer disco, "Violencia Musical", seguido de "Nuevo Milenio".



Tras esa segunda producción, el dúo hizo historia en Puerto Rico en 2002 al convertirse en los primeros artistas urbanos puertorriqueños en presentarse en el Coliseo Roberto Clemente, una de las principales salas de presentaciones de la isla y donde ya habían actuado artistas y agrupaciones de renombre mundial.



Se diluye el dúo





Luego de esos primeros dos álbumes, el dúo lanzó los discos "Lo de antes", "A la reconquista", "La Historia Live" y "Season Finale", hasta que en 2004 decidieron tomar sus carreras en solitario después de 12 años como dueto.



Así, Tito "El Bambino" y Héctor "El Father" lanzaron en 2006 sus primeras producciones en solitario, "Top of the Line" y "The Bad Boy", respectivamente.



"Top of the Line" contó con el tema "Caile", éxito que ocupó el primer lugar en listas de audiencia internacionales.



Después de ese primer disco en solitario, Tito presentó en 2007 su segundo álbum, "It's my Time", que incluyó el éxito "Sol, playa y arena" y temas que fusionaban la bachata y merengue.



Tras el éxito de estos dos discos, Tito "El Bambino" fue invitado a participar del álbum "Chosen Few, El Documental Part II" en el tema "Siente el boom", junto al dúo boricua Jowell y Randy, se ha convertido en uno de los más exitosos, bailables e impactantes en la historia del género.



Tiempo más tarde, Tito lanzó ya en noviembre de 2009 su tercer disco, "El patrón: La victoria", que incluyó entre sus temas "El amor "y "Mi cama huele a ti", otros dos de sus grandes éxitos.





En 2010, el artista tuvo en agenda 150 actuaciones como parte de una gira que lo llevó a México, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, El Salvador, España, Francia y Argentina.



En Chile se presentó en la 51 edición del Festival de Viña del Mar, donde ganó los tres máximos premios.

Tito es sinónimo de trascendencia y respeto





Ese mismo año, Tito encabezó con 18 nominaciones los Premios Billboard Latinos 2010, que se entregaron en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan. De ese total, ganó 7.



Y entrando a una nueva década en la que el reguetón estaba en todo su apogeo, Tito prosiguió trabajando para mantenerse activo y constante en la industria hasta presentar "Invencible", disco que contó con las colaboraciones del argentino Noel Schajris, Gilberto Santa Rosa, Héctor Acosta "El torito" y la banda mexicana El Recodo.





Así, y manteniéndose como uno de los artistas urbanos de mayor trascendencia, el artista boricua ha lanzado las producciones "Invicto", "Alta Jerarquía" y "El Muñeco".



Igualmente, por el respeto que le tienen los artistas noveles del género urbano, ha colaborado con algunos de ellos, como Myke Towers, Rauw Alejandro, Darell, Bryant Myers, Lyanno, Miky Woodz, Rafa Pabón, entre otros.