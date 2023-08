Tita Bravo asegura que la casa donde le robaron a Miguel Bosé sí es propiedad de Inés Gómez Mont

Ciudad de México.- Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont, reveló que la casa en la que el cantante Miguel Bosé sufrió el robo de sus pertenencias sí es propiedad de la presentadora.

La madre de Javier Díaz, expareja y padre de 4 hijos de la conductora de televisión, aseguró que los rumores sobre que esa morada pertenece a la presentadora, no son tan descabellados.

Debido a que en días anteriores trascendió que la vivienda ubicada en el Rancho San Francisco, un fraccionamiento de lujo de la Ciudad de México, no le pertenecía a la socialité, su exsuegra manifestó:

Es que eso lo dice ella porque como supuestamente y alegadamente con todo lo que pasó, el gobierno supuestamente adquiere los bienes de personas con esos antecedentes. [Lo hace para que no le quiten su patrimonio], claro, por supuesto”.

Tita Bravo dejó entrever que esta situación habría provocado que el intérprete no recurriera inmediatamente ante las autoridades para denunciar el hurto.

“Porque le han de haber dicho ‘no hagas nada’, cuando uno no sabe qué hacer pues no haces nada, yo cuando no sé qué hacer, no hago nada, pero ya cuando me entra la pila, me ya salen como 20 opciones”, expuso al respecto.

Inés Gómez Mont y Javier Díaz se casaron en 2008, matrimonio en el que procrearon cuatro hijos, la mayor que es Inés y los trillizos Diego, Bruno y Javier. La separación llegó cinco años después presumiblemente porque la única que estaba cumpliendo con su responsabilidad como mamá era la conductora.

Desde aquel momento Inés y Javier se han mantenido en disputa por la custodia de los menores; sin embargo, el empresario no ha podido verlos desde hace ocho años, e incluso desconoce de su paradero debido a que la presentadora se encuentra prófuga de la justicia señalada por supuesto lavado de dinero.