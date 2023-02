Tío de Belinda revela cómo la cantante "manipula" a sus novios

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace tiempo se comenzó a rumorar que Belinda era ‘interesada’ en sus relaciones, pero este señalamiento se volvió más fuerte tras su ruptura con Christian Nodal.

El cantante sonorense hizo públicas unas conversaciones con Belinda, en las que ella le pedía dinero. Después de eso el cantante no quiso volver a tocar el tema, pero fue suficiente para que la intérprete de “Luz sin gravedad” recibiera muchos comentarios negativos.

Recientemente, Sthepanie Peregrín, quien es prima de la llamada “reina de los amarres”, dijo en el programa Chisme No Like que la famosa solo presta atención a las personas si hay un beneficio de por medio.

“Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ‘Qué linda’", dijo.