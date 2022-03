Tío Rober reveló oscura anécdota en la Hora Feliz por la que lo acusan de abuso y piden su show cancelado en Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Tío Rober ha sido acusado de abuso sexual luego de que se viraliza un fragmento de 2019 de una Hora Feliz, podcast que comparte con Hugo Pérez, el Cojo Feliz. En ese clip reveló una oscura anécdota en la que cuenta cómo mantuvo relaciones sexuales con una joven que por un momento se durmió.

Por esta razón, las redes sociales han pedido que su show en el Vive Latino sea cancelado, pues consideran que "no se debería dar espacio a esos personajes".

La Hora Feliz no se ha declarado al respecto, sin embargo ya ocultaron todos sus videos, así como el Tío Rober hizo lo mismo con su material en Youtube. A pesar de que no existan explicaciones, se ha especulado que podría ser para que no denuncien su contenido y procedan a cerrar su canal, o bien que puedan encontrar más cosas entre sus videos.

El canal de Tío Rober en Youtube no muestra videos.

La oscura anécdota que contó el Tío Rober en la Hora Feliz

Por medio de su cuenta de Twitter, la usuaria Cynthia Hijar, compartió el fragmento que se ha viralizado en el que Tío Rober reveló la oscura anécdota, junto a un tuit que reza: "¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería?".

En el clip, El Tío Rober le cuenta entre risas al Cojo Feliz una experiencia sexual en la que señaló que tanto él como ella se encontraban alcoholizados y cuando se disponía a comenzar, la mujer le pidió al comediante que se pusiera condón, momento tras el que notó que ella estaba dormida y a pesar de eso siguió en el acto durante un minuto, tras el que afirma "volvió su moralidad" y se detuvo.

¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería? pic.twitter.com/pSkZLDiFSd — Feminasty (@CynthiaHijar) March 14, 2022

Nos empezamos a besar, nos fuimos a la cama, nos desnudamos, ambos estabamos borrachos, al momento de empezar a c... me dijo 'ponte un condón'. Cuando regreso ella ya estaba dormida... Yo ya traía el condón puesto, mi moralidad empezó a ch... mi cabeza, pero ella me dio permiso. De todas maneras, sí lo hice, como un minuto y dije no, no está chido, porque no está reaccionando a nada".

Es el hecho de que la joven estuviera dormida lo que ha indignado a redes sociales, pues consideran que no es suficiente el arrepentimiento del Tío Rober, por el que se detuvo y dejó de hacerlo.

Cojo Feliz manda mensaje a quienes difunden clip de la confesión del Tío Rober

El Cojo Feliz también dejó mensajes entre las personas que han difundido el fragmento de la Hora Feliz para presuntamente aclarar dos puntos "en honor a la verdad".

El compañero de Roberto Andrade Cerón, Dijo que la historia no se refería a Sofía Díaz, usuaria de TikTok que compartió otra historia de una experiencia con el Tío Rober. Además de acusar que el video no estaba completo y faltaba una parte en la que "al otro día le pregunta directo a la chava y ella dice que no hay ningún problema".

Se identifica joven de la oscura anécdota revelada por el Tío Rober

Al tiempo, Gabriela Ivette, se identificó como la supuesta joven a la que el Tío Rober se refiere en la polémica anécdota. Dijo que ella "anduvo 8 años" con el Tío Rober, en los que "tomaron pocas veces" y entre ellas esa ocasión. Detalla que "tal como lo cuenta" sucedió, sin embargo señala a la usuaria de haber editado (recortado) el video a "su conveniencia".

En otro mensaje, aseguró que al día siguiente, ella y el Tío Rober, "se morían de risa", por lo que cuestiona "¿qué necesidad de hacer daño?" y sugiere al comediante demandarla.



A esto, Cynthia respondió que lamentaba que eso dañara a Gabriela, sin embargo, sostiene la postura de que el Tío Rober incurrió en una violación por el hecho de seguir la relación sexual mientras ella dormía.

@CynthiaHijar Viste un clip recortado y por eso lo sacaron de contexto hay que aprender a entender bien el contexto de las cosas para no acusar a lo tonto�� pic.twitter.com/Ak4s64Fwk6 — Js (@Js35815767) March 14, 2022

Se viraliza también TikTok sobre el Tío Rober

Por otro lado, en TikTok se viralizó otra historia del Tío Rober, narrada por la usuaria Sofía Díaz, en la que afirma que "le dio asco" ciertas actitudes, como una vez en la que estaban bebiendo juntos y él la regañó por excederse. Destaca que en ese momento ella tenía 19 y él 39 años, y a pesar de que lo acompañó a varios eventos, nunca le dio señales para intimar o hacer "algo más".

"Yo soy del 2000 por lo tanto tenía 19 años y este señor en ese momento tenía 39 años… yo le dije que tenía 19 años y él me dijo que no importaba que el usuario de Instagram sólo era para conocernos… Así que le pasé mi usuario de Instagram, me dio follow, le di follow back y ahí comenzó todo”

Sin embargo, contó que en un momento dejó que él la tocara después de tanta insistencia, por lo que hay quienes acusaron al Tío Rober de "coerción". Él dijo que la joven "se lo prometió (dejar tocarse)", pero ella no quería y al final accedió porque el comediante se enojó y le reclamó.

“Yo nunca tuve relaciones sexuales con ese señor y he ahí el problema, que yo no quise. Llegamos a su departamento, después de un show en Casa Comedy, nos subimos, le pedí una playera para poderme acostar y cuando nos acostamos, volteó y me dijo ‘tú me habías prometido que hoy iba a pasar algo o me ibas a dejar tocarte’ a lo que yo respondí ‘que no quería’...No sabía cómo salir de esa situación, entonces ‘accedí’ a que me tocara porque él ya estaba muy molesto. Lo dejé y él vio que comencé a llorar y se enojó”.

Además de compartir esas historias en TikTok, habilitó su OnlyFans, para adentrarse en más detalles a los que podrían acceder pagando al suscribirse a su plataforma.