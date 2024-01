Timothée Chalamet y Kylie Jenner demuestran su cariño en los Golden Globes

ESTADOS UNIDOS.- La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha generado controversia debido a las reacciones de los fanáticos. A pesar de los persistentes rumores sobre su separación, hoy se mostraron abiertos y amorosos en los Globos de Oro.

En un video difundido, ambos aparecen sentados uno frente al otro, hablando muy de cerca y tocándose, mientras ambos se ríen para luego besarse.

Es importante señalar que Timothée Chalamet es un reconocido actor estadounidense, conocido por sus destacadas actuaciones en películas como “Call Me by Your Name”, "Lady Bird" y “Wonka”.

También podría interesarte: Kylie Jenner declara que Kris Jenner pensaba que su marca de maquillaje iba a fracasar

Por otro lado, Kylie Jenner es una empresaria y personalidad de los medios de comunicación estadounidense, famosa por su participación en el reality show "Keeping Up with the Kardashians" y por ser una exitosa empresaria en la industria de la belleza con su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics.