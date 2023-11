Timothée Chalamet sorprende con sus interpretaciones en SNL

NUEVA YORK.- "Saturday Night Live" es un icónico programa de televisión estadounidense conocido por su comedia en vivo, sketches, parodias, actuaciones musicales y monólogos de apertura. Se transmite en vivo los sábados por la noche en NBC desde 1975. El espectáculo ha sido una plataforma de lanzamiento para numerosos talentos cómicos, actores, músicos e invitados especiales a lo largo de los años.

En el cuarto episodio de la temporada 49, después de una huelga, el programa contó con la participación de Timothée Chalamet como anfitrión por segunda vez. Durante su monólogo, Chalamet hizo una parodia de los musicales y aprovechó para promocionar su próxima película, 'Wonka'.

Ven conmigo y estarás en un mundo de autopromoción descarada. Está bien, puedo decir que mi nueva película 'Wonka' se estrena en cines el 15 de diciembre.

Además, bromeó sobre la inteligencia artificial, haciendo referencia a los acuerdos entre estudios y SAG-AFTRA tras la huelga de 118 días que paralizó la industria cinematográfica.

Durante el episodio, participó en sketches como "Troye Sivan Sleep Demon", donde interpreta a su doppelgänger, Troye Sivan, como la parálisis del sueño de una mujer, "Please Don't Jump", "Museum of Hip-Hop Panel" retomando su papel como rapero de Soundcloud, "Gym Call" donde es un entrenador de gimnasio sorprendido al descubrir el color "salmon" y "The Woman in Me: Auditions", donde supuestamente Britney Spears realiza audiciones para la lectura de su autobiografía y Chalamet interpreta a Martin Scorsese.