Hija de Scorsese "trolea" a su padre con un regalo de Marvel

Para nadie es un secreto que las películas favoritas de Martin Scorsese no son las de superheroes y mucho menos aquellas que tienen que ver con el universo Marvel, quizá por ello la broma perfecta que pudo recibir en navidad fue la que le hizo su hija Francesca.

La joven de 20 años subió en su cuenta de Instagram los regalos navideños que le hizo a su famoso padre y lo primero que llamó la atención fue que, la también hija de Helen Morris, envolvió los presentes con papel de los personajes de Avengers.

"Miren con qué estoy envolviendo los regalos de mi padre", escribió la joven en su red social.

La broma está cargada de un trasfondo ya que Scorsese afirmó, hace algunos meses, que para él las películas de superhéroes, específicamente las de Marvel, no eran cine.

"Las películas de Marvel son todo lo que los films de Paul Thomas Anderson, Claire Denis, Spike Lee, Ari Aster, Kathryn Bigelow o Wes Anderson no son. Cuando miro una película hecha por cualquiera de esos cineastas sé que voy a ver algo absolutamente nuevo y que experimentaré algo inesperado y difícil de definir", apuntó en una columna que escribió en el "The New York Times".