Tim Burton prohíbe hacer secuelas o 'reboot' de "El extraño mundo de Jack"

ESTADOS UNIDOS.- Tim Burton es uno de los directores de Hollywood más reconocidos en todo el mundo gracias a sus historias lúgubres pero simpáticas y, por supuesto, su estilo tan escalofriante en sus películas animadas.

Películas como 'El cadáver de la novia' o 'Frankenweenie' se han convertido en clásicos de culto y consignas de Halloween gracias a su impacto en la cultura popular; sin embargo, hay una que incluso resalta más de entre ellas: 'El extraño mundo de Jack'.

Pese a que la película animada no fue tan bien recibida durante su año de estreno, en 1993, con el pasar del tiempo fue reinvindicada por los fanáticos del cine de horror y en la actualidad se considera no solo una de las películas más emblemáticas de Halloween, sino también de Navidad.

A raíz de su creciente popularidad, surgieron muchas dudas sobre la posibilidad de una secuela o incluso un reboot de la aventura de Jack Skellington, pues desde la incursión de Disney+ al mercado del streaming, la plataforma ha apostado mucho por traer de vuelta clásicos de hace más de una o dos décadas.

Sin embargo, nadie más ni nadie menos que el director de la cinta, Tim Burton, reveló en una entrevista con la revista Empire que no solo está indispuesto a hacer una secuela sino que rechaza por completo que alguien más altere una de sus obras más preciadas.

Para mí la película es muy importante. He hecho secuelas, he hecho otras cosas, he hecho reinicios, he hecho toda esa mierda, ¿verdad? No quiero que eso le pase a esto. Es bueno que la gente esté interesada, pero yo no", aseveró.