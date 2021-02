The Weeknd reacciona a la separación de Daft Punk

ESTADOS UNIDOS.- Luego del inesperado video “Epilogue” de Daft Punk, donde anunciaba se separarían, el cantante The Weeknd se pronunció al respecto.

El famoso, quien tuvo colaboraciones musicales con el dúo francés, escribió un breve pero emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, publicó una ilustración donde aparece junto a los integrantes de Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, usando sus característicos cascos.

Agradecido por ser parte del viaje”, escribió The Weeknd.

Los famosos colaboraron juntos en las canciones “Starboy” y “I Feel It Coming” en 2016, convirtiéndose en todo un éxito de ese año.

"Estos muchachos son como mis ídolos, e ídolos para, ya sabes, la mayoría de los artistas. Su marca... es increíble. Definitivamente me inspiró eso al comienzo de mi carrera, porque nadie sabía que me iba a ir tan bien... Así que poder trabajar con ellos se sentía como una lista de deseos, así que realmente quería luchar por eso", dijo The Weeknd sobre Daft Punk en una entrevista para Apple Music 1.

Hasta el momento, la agrupación no ha dado motivos para su separación.