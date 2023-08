The Weeknd no volverá a hacer colaboraciones a menos de que Daft Punk regrese

TIJUANA.- Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, pausó su concierto el martes pasado en Warsaw, Polonia, para anunciar que ya no hará más colaboraciones.

Esta canción que voy a cantar aún no sale, no la he lanzado. Se llama ´Another One Of Me´, nada más les quiero decir que es la última canción en colaboración que hago en mi carrera, y se las voy a cantar ahorita.¨