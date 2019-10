The Weeknd mandó mensaje de amor a Bella Hadid por su cumpleaños

LOS ÁNGELES, California.- Bella Hadid y The Weeknd están separados pero eso no le impidió al cantante mandarle un tierno mensaje de cumpleaños a la modelo.

Bella Hadid festejó el pasado miércoles su cumpleaños #23 en la ciudad de Nueva York. Para su día especial, Bella tenía a sus amigos y familiares más cercanos a su lado, incluida Gigi Hadid, su madre Yolanda Hadid y su hermano Anwar Hadid.

Temprano en el día, el grupo disfrutó de una comida en Sadelle's antes de dirigirse a Color Me Mine para pintar algo de cerámica. El miércoles por la noche, Bella y sus seres queridos fueron a Miss Lily's para continuar con las celebraciones.

Fue en agosto cuando la supermodelo y el ganador del Grammy decidieron separarse. https://t.co/37ctJ9aDpk — E! Latin America (@EonlineLatino) October 10, 2019

"Bella tuvo una noche discreta celebrando su cumpleaños en Miss Lily's en Nueva York", apunta E! News según una fuente cercana a la modelo. "Estaba con Gigi, Anwar, Dua Lipa, algunas personas de su equipo de glamour y un puñado de sus amigas modelo. Era un grupo pequeño y consistía principalmente en sus amigas más cercanas".

La fuente comparte que el escuadrón de cumpleaños tenía una "sección privada" en la parte trasera del restaurante donde celebraban a Bella.

"Los cócteles caribeños especiales del restaurante se presentaron inmediatamente y el grupo estuvo bebiendo durante varias horas", comparte la fuente. "Bella estaba de un humor increíble. Parecía muy feliz. Ella y Gigi estaban unidos por la cadera toda la noche y estaban tomando muchas fotos juntas mientras sonreían y reían".

Mientras que el ex de Bella, The Weeknd, no parecía estar en las celebraciones, la fuente señala que el ganador del Grammy contactó a la cumpleañera en su día especial.

"The Weeknd se acercó a Bella durante el día para desearle un 'feliz cumpleaños' y se han comunicado", comparte la fuente. "No hay mala sangre entre los dos y están en buenos términos. No hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en este momento, pero Bella nunca quiere tener enojo o resentimiento hacia nadie".

Además del mensaje de cumpleaños, una segunda fuente agregó que Bella dejó el restaurante "sola" y "se metió en el auto de The Weeknd".