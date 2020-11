The Weeknd alivia los AMAs

La entrega de los American Music Awards, celebrada ayer domingo en Los Ángeles, estuvo llena de estrenos musicales y mensajes conmovedores. The Weeknd y Roddy Ricch fueron los artistas más nominados de la noche, con ocho cada uno, seguidos de Megan Thee Stallion, con cinco, pero Taylor Swift ha vuelto a hacer historia al sumar, esta noche, 32 AMAs en su carrera.

La cantante ganó como Artista del año, Video musical y Artista femenina en los géneros Pop-rock, es decir, se llevó tres de sus cuatro nominaciones, pero no acudió porque estaba grabando su nuevo álbum. Sin embargo, agradeció a la audiencia el cariño y el apoyo en un año tan difícil como este.

The Weeknd también triunfó durante la noche al llevarse las categorías de Artista masculino de Soul/R&B, así como Álbum favorito Soul/R&B por After hours y Canción favorita en los mismos géneros, por "Heartless". Además de los premios, estrenó su tema "Save your tears", con un espectáculo que, como ya es su sello, estuvo lleno de fuegos artificiales y espacios abiertos. Su look causó confusión entre la audiencia, pues apareció con el rostro vendado, lo que generó memes y dudas sobre su estado de salud, pero no era más que la caracterización del video.

Katy Perry también cantó junto a Darius Rucker.

La colaboración de Justin Bieber con Dan + Shay en "10,000 hours" lo colocó en el top del género country, ganando con ellos Colaboración del año y Canción favorita del género country. También logró Artista masculino favorito pop/rock.

La ganadora del American Music Award para Artista femenina latina fue la cantante Becky G, quien lo dedicó a los migrantes y recordó su ascendencia mexicana.

EL DUETO MÁS ESPERADO

Maluma y Jennifer Lopez. Los cantantes hicieron un show sexy en el que interpretaron “Pa ti” y “Lonely”. Durante unos segundos, el colombiano tocó el trasero de J.Lo.

ARTISTA FEMENINA LATINA

Becky G. La cantante fue la primera artista galardonada en esta categoría, que se añadió este año.

ESENCIA JUVENIL

Billie Eilish. Ataviada con su característico estilo, la adolescente interpretó su sencillo “Therefore I am”.

EL REGRESO DE BIEBER

Justin Bieber. Tras cuatro años de ausencia en los AMAs, el cantante canadiense interpretó sus temas “Lonely” y “Holy” e hizo dueto con Shawn Mendes.

ARTISTA Y ÁLBUM LATINO

Bad Bunny. El puertorriqueño se llevó 2 de los 4 premios a los que aspiraba; uno, gracias a su disco YHLQMDLG.

También lee: Dua Lipa, Jennifer Lopez y otras estrellas llegan a los American Music Awards

ROMANTICISMO

Katy Perry. La cantante californiana reapareció en los premios tras convertirse en madre este año para interpretar el tema “Only love”, junto a Darius Rucker.

ALFOMBRA ROJA

Dua Lipa lució sexy con un vestido corto blanco con pedrerí. Megan Fox, con un conjunto verde, arribó con Machine Gun Kelly, de blanco y sin camisa. Cara

Delevingne brilló con un traje sastre platinado firmado por Dolce & Gabbana.

OTROS GANADORES

Nuevo artista: Doja Cat.

Tema pop-rock: “Don’t start now”, Dua Lipa.

Artista rap/hip-hop: Nicki Minaj.

Canción latina: “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj.

Artista rock: Twenty One Pilots.

Artista (baile electrónica): Lady Gaga.

DATOS

32 American Music Awards suma Taylor Swift, con el de ayer de Artista del Año. No acudió y mandó video.

2 Premios obtuvo BTS: Grupo favorito de Pop/rock y Artista social. El grupo de k-pop cerró la ceremonia.