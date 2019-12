''The Rise of Skywalker" y su fracaso en China

Se espera que "Star Wars: The Rise of Skywalker" sea la película más rentable del fin de semana a nivel mundial estimado en $170 millones a $200 millones solo en América del Norte. Sin embargo, no está teniendo mucho éxito en China.

Durante este viernes, en sus primeras sesiones oficiales en los cines chinos, la película apenas se mantuvo. A las 8.00 p.m. hora local, "The Rise of Skywalker" había ganado solo $2.2 millones, según múltiples servicios de seguimiento de datos. Se situó en el cuarto lugar detrás de tres títulos chinos.

Ese rendimiento débil da a la agencia de venta de entradas en línea Maoyan una razón para pronosticar una taquilla general de sólo $18 millones para "Rise of Skywalker".

China box office: 'Star Wars: Rise of Skywalker' crashing and burning, beaten by local Chinese blockbusters https://t.co/A2NEagAbzE #RiseOfTheSkywalker pic.twitter.com/5F0c25N6hP — THR International (@THRGlobal) December 20, 2019

Esa cifra, si es precisa, apunta a "Rise of Skywalker" completando su carrera en China con un puntaje acumulativo de menos incluso que las actuaciones de apertura de fin de semana de los otros títulos de franquicia "Skywalker". Y sugiere fuertemente que la franquicia de "Star Wars" puede estar en declive terminal en el Reino Medio.

En enero de 2016, "The Force Awakens" abrió con un fin de semana de $52.3 millones y logró un puntaje general de $126 millones. "Rogue One", la historia paralela de "Star Wars", que se lanzó en diciembre de 2016 con las estrellas chinas Donnie Yen y Jiang Wen en papeles destacados, logró $30.6 millones en la apertura y una vida de $69.4 millones. En 2017, "The Last Jedi" se deslizó aún más, registrando un fin de semana de apertura de $ 28.7 millones y un acumulado de por vida de $ 42.6 millones.