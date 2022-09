The Mandalorian estrena nuevo teaser, se acerca Temporada 3

ESTADOS UNIDOS.- Disney ofreció un pequeño adelanto de lo que será la tercera temporada de la exitosa serie The Mandalorian. Por fin, las aventuras de Din Djarin y Grogu a través de la galaxia continúan... ¿o no? El cazarecompensas y el Niño enfrentarán nuevas amenazas, tras las decisiones tomadas en las entregas anteriores.

En medio de los anuncios del D23 hubo muchas sorpresas: Mufasa, Snow White, La Sirenita y otras franquicias importantes salieron a la luz con nuevos proyectos. Sin duda, uno de los más esperados por los fans era Star Wars, y sí: Disney anunció varias novedades. Entre ellas está la serie Andor y también The tales of the Jedi.

"Tú ya no eres un mandaloriano"

Pero uno de los que más sensación causó fue el nuevo teaser de The Mandalorian. El dúo ya se había reunido otra vez en la entrega de The Book of Boba Fett. En la segunda temporada, Mando dejó su gremio con tal de salvar a Grogu. Este, a su vez, fue llevado por el legendario Luke Skywalker para recibir su entrenamiento Jedi. Ahora, como ya se había anunciado, visitarán la tierra de Mandalore, planeta de los mandalorianos. Ahí, Mando y Grogu encontrarán a Bo-Katan (Katee Sackhoff), su nueva líder.

Mientras que Andor ya tiene fecha definida (21 de septiembre), Disney aún no ha rebelado la fecha definitiva para disfrutar de este lanzamiento. Sin embargo, se ha adelantado que será en algún punto de febrero de 2023. Dejamos aquí el emocionante teaser.

