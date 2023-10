´The Boy in the Boat´, la nueva película que dirige George Clooney

TIJUANA.- Amazon MGM Studios, ha presentado el primer avance de ´The Boys In The Boat', la película basada en una novela de no ficción de Daniel James Brown, que representa a la novena película dirigida por el actor George Clooney.

The Boy In The Boat

En ella se cuenta una historia de perseverancia, superación personal y trabajo en equipo. Tiene orígenes en la ´depresión´ norteamericana, a pocos años de la Segunda Guerra Mundial y narra la historia de ocho remeros de la Universidad de Washington y su misión de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 del Berlín de Hitler.

Participan actores como Peter Guiness, Jack Mulherm, James Wolk, Hadley Robinson, Courtney Henggeler, Sam Strike, Thomas Elms, Luke Slattery, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban, Thomas Stephen Varey y Chris Diamantopolus.

Estrenará el próximo 25 de diciembre en cines.