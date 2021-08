The Beach Boys lanzan el álbum recopilatorio "Feel flows"

Redacción cultura.- Para celebrar los 50 años de la publicación de los álbumes "Sunflower" y "Surf's up" de The Beach Boys, la discográfica Capitol/UME lanza hoy una caja de cinco CD que reúne versiones remasterizadas de los álbumes originales junto a canciones inéditas, grabaciones en directo y versiones alternativas.



Con el título "Feel Flows: The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971", la colección explora en profundidad ese "metamórfico e influyente periodo" en la carrera de la legendaria banda, según un comunicado de la discográfica.



Mark Linett y Alan Boyd, el mismo equipo detrás del "SMiLE Sessions" que ganó un Grammy en 2013, han reunido esta colección expandida de 135 grabaciones, de las cuales 108 no han sido anteriormente publicadas y entre las que figuran directos, promocionales de radio, versiones alternativas o a capella de las sesiones de grabación.



Fotografías, notas y letras

La caja viene acompañada por un libro de 48 páginas lleno de fotografías, páginas con las letras, notas escritas por el veterano de la radio Howie Edelson y entrevistas nuevas y de archivo de Al Jardine, Brian Wilson, Bruce Johnston, Carl Wilson, Dennis Wilson, Mike Love y otros.



"Feel Flows" también estará disponible en versión de cuatro LP, tanto en vinilo negro como en una edición limitada en azul y dorado translúcido, 2 LP negro y edición en 2 CD.