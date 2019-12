Thalía se une a otros artistas en álbum navideño

Thalía, Gavin James, Ella Henderson y más artistas participaron en la grabación de canciones originales de navidad exclusivas para Deezer.

Simplemente no es Navidad hasta que escuchas canciones sobre Papá Noel. Este año fueron modernizados un poco los sonidos navideños, y 18 artistas de todo el mundo que grabaron covers de canciones navideñas para crear una compilación llamada ‘Gran Navidad’

Este Proyecto cuenta con artistas de todo el mundo, de países como México, Australia, Francia, Noruega, el Reino Unido y Filipinas.

Esto incluye a ‘La reina del Pop Latino' Thalía y el cantante Gavin James. Cada artista grabó su propia versión original de algunas de las principales canciones navideñas como ‘Feliz Navidad’ y ‘Silent Night’.

¿Pero debería esperar que estás versiones suenen como las originales? Definitivamente no. Cada versión de ‘Gran Navidad’ ofrece una mezcla de géneros que dan una infusión conmovedora, acústica y electrónica a las canciones originales.

"Amores estoy muy emocionada de poder compartir el espíritu de la navidad con mis amigos en Deezer y regalarles esta versión de una de mis canciones favoritas, "Feliz Navidad” dijo Thalía. “¡Así que a bailar y a disfrutar estas fiestas! Los amo y que tengan una Feliz Navidad!".

Nigel Harding, vicepresidente de marketing de artistas de Deezer, trabajó en estrecha colaboración con los artistas involucrados en este proyecto.

“Todos tienen su canción favorita de Navidad que siguen repitiendo. Lo que me encanta de 'Gran Navidad’ es que le damos una sensación fresca a los viejos favoritos. Cada canción se siente única gracias a nuestros artistas, que han puesto su alma y su toque personal en cada canción".

Esta es la compilación de 18 canciones de "Gran Navidad":

Ella Henderson - All I Want For Christmas Is You

Gavin James - Have Yourself A Merry Little Christmas

Thalía - Feliz Navidad

Aurora - Walking in the Air

Gabrielle Aplin - Happy Xmas (War is Over)

Circa Waves - Driving Home for Christmas

Robinson - Baby, It’s Cold Outside

M.O - Last Christmas

James Smith - White Christmas

Juris - It’s The Most Wonderful Time of The Year

Josef Salvat - Silent Night

Son Little - The Christmas Song

Moss Kena - Christmas (Baby Please Come Home)

Hamzaa - Santa Baby

Elephanz - Santa Claus is Coming to Town

Jungle By Night - Carol of the Junglebells

Charlotte - Someday at Christmas

Tim Ayre - Wonderful Christmas time