Thalía expresa sus miedos por el COVID-19: “Las cosas están que arden” dice a sus fans

ESTADOS UNIDOS.- Con 9,556 nuevos casos de COVID-19, México alcanzó este 1 de agosto un nuevo récord. En total, ya suman en el país 475,510 contagios, y 49,392 fallecimientos. Cifras que se producen al tiempo que en otras naciones surgen rebrotes y regresan los períodos de confinamiento.

Por ese motivo, la cantante mexicana Thalía quiso enviar a través de sus historias de Instagram un mensaje importante a sus más de 16 millones de seguidores. Acostada en el piso de su casa, y después de utilizar su filtro “¿qué Thalía eres?”, la artista extrajo del bolsillo de su overol un bote de gel antibacterial, y dirigió unas palabras a los fans para pedirles que se cuiden ante la propagación del virus.

“Lo que acabo de descubrir en la bolsita mágica. Mira, pa las manitas limpias; siempre cuidadita”, dijo la intérprete de “Equivocada”, enseñando el gel. “Usando un filtro más bello quería decirles que se me cuiden mucho, ¿ok? Las cosas están que arden en este momento en todos lados. Cuídense mucho. Ahorita es cuando más hay que estar alertas, atentos a protegernos, a proteger a los nuestros. Los amo”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la artista mexicana se pronuncia acerca de la propagación del COVID-19, y recomienda a sus seguidores tomar precauciones para evitar contagios. A pesar de que en sus videos siempre hace gala de su lado más divertido y risueño, y en todo momento se mantiene al margen de la política, a finales de marzo criticó unas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que el mandatario animaba a la población a acudir “a fondas y a restaurantes”, a pesar de la pandemia.

“Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llegando a la familia a comer”, dijo el mandatario.

Al escuchar las palabras de AMLO, Thalía no dudó en reprochar el mensaje y lo calificó de irresponsable.

“Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo, sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte del video no está bien”, comenzó Thalía.

Con un semblante serio y un tono de voz contundente, la famosa explicó por qué era importante quedarse en casa.

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, comentó.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país. (...) Se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, los bebitos prematuros, a todos en general”.

Aunque ni ella ni su esposo, Tommy Mottola, han confirmado haber superado el COVID-19, unas declaraciones del productor a mediados de julio llamaron la atención de los fans.

“Hemos sobrevivido al COVID-19 en familia, gracias a Dios, fuimos bendecidos. No podría estar mejor. Estoy aquí, con la luz de mi vida, mi hermosa esposa Thalía”, escribió en una historia de Instagram Tommy Mottola.

Por ahora, la cantante toma precauciones y sigue las medidas sanitarias para no contraer el virus; no se sabe en qué momento algún miembro de la familia pudo resultar contagiado.