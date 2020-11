Tefi Valenzuela responde a imágenes donde aparece sin golpes de Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tefi Valenzuela rompió el silencio luego de darse a conocer algunas imágenes en las que aparentemente luce sin golpes y mordeduras luego de denunciar ante las autoridades al actor Eleazar “N” por estos hechos.

Ante este escenario, la modelo no pudo quedarse callada y en entrevista para el programa Venga la Alegría dijo: “yo creo que lo único que lo que acá importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene, los videos, las fotos y todo lo que la justicia tiene. Yo no me voy a desgastar dando respuestas a gente que para mí de verdad no tiene nada que ver en este caso…”.

De la misma manera, Tefi destacó que esta es una acción de la familia del artista para defenderlo. “Yo sé que como familiar va a tratar de tapar el sol con un dedo, de caer en lo indefendible, porque él ni siquiera ha dado una declaración porque no puede defenderse…”.

Al ser cuestionada sobre si ella agredió a Eleazar, Valenzuela manifestó: “Nunca lo agredí, nunca lo agredí, eso es algo que me da hasta… todo está ahí, hay médico legista, todo está ahí, te digo cómo se atreven a decir cosas como esas”.

Sobre lo que sintió al ver a la mamá y prima del actor en los juzgados, la también cantante explicó: “lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que una mujer que cree que la violencia es normal ya veo de dónde un hombre puede ser así. No puedes tú como mujer por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar violencia porque creo que no está bien, yo creo que más bien como familia debería apoyar para que él no sea un peligro para la sociedad para que más adelante no pueda matar una mujer y pasar el resto de su vida en un reclusorio ¿no?”.

Asimismo, la peruana destacó su postura de quedarse a vivir en México. “Yo no tengo porqué abandonar México, yo estoy totalmente legal aquí, tengo mi permiso de trabajo y no me parece justo yo tener que renunciar a mi vida, a mis sueños, al contrario, estoy tratando de calmarme, de volver a trabajar, de hacer las cosas porque yo no he cometido ningún delito, yo no le he hecho daño a nadie y no tengo por qué ser yo la afectada”.

Cabe señalar que la defensa de Eleazar “N” tendrá hasta el 6 de enero de 2021 para ofrecer pruebas y defender a su cliente, quien continuará en la cárcel por lo menos hasta esta fecha.