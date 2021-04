Tefi Valenzuela: "Para mi no es justo" comenta sobre audiencia con Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Al borde del llanto y con una desesperación aparente es como la modelo Tefi Valenzuela clamó por justicia en la audiencia en la que Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional.

Tras declararse culpable y acceder a un acuerdo reparatorio es cómo Gómez ha logrado un acuerdo de libertad condicional por tres años, lo que lejos de ayudar a su víctima, la ha convertido en centro de ataques y crítica en redes sociales.

La joven cantante se mostró confundida y conteniendo las lágrimas porque vio su caso desvalorizado por las autoridades mexicanas, ante las que aceptó que el acuerdo económico no va sustituir todo el daño y dolor que ha sufrido desde que fue agredida por su entonces novio.

“No sé por qué la ley se sigue diciendo ‘no lo vamos a mostrar como culpable’. Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y esto que voy a cargar por toda mi vida no se me va a quitar con esto”, dijo molesta la artista de origen peruano.

Durante su intervención, Tefi expresó su dolor e inconformidad porque Eleazar quedaría en libertad condicional: “Me va a tocar aceptarlo, quizá, pero no siento que se me haga justicia, porque él no va a resultar culpable, no va a tener una sentencia”.

“Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, porque yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas y son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa”, aseguró la cantante enfrente del juez del caso.

La joven aseguró que no merecía el trato que recibió de parte de la opinión pública, ya que ella sólo buscó hacer justicia a través de las leyes mexicanas y esto impulsó a otras ex parejas de Eleazar a presentar denuncias públicas y algunas legales.

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme en vivo, en la audiencia se llevaron a cabo una serie de irregularidades, como la actitud del juez, una misteriosa relación entre los abogados de ambas partes, un acuerdo monetario disminuido y presiones hacia la víctima.

“El juez estaba apurado, los abogados se conocía, no le avisaron a ella para que estuviera preparada, tienen que avisarle tres días antes para que sepa a que se va a enfrentar”, comentó el presentador argentino en la emisión de Estrella TV.

Beristain, por su parte, explicó más irregularidades: “El abogado pudo pedir un millón de pesos y pidió el mínimo que la ley permite, esto es muy sospechoso... el abogado de Tefi le dijo: ‘si no entiendes bien, si no resuelves ahorita, voy a tener que renunciar’, esto se lo dijo enfrente de todos los que estaban ahí”.

En noviembre del año pasado, Eleazar Gómez fue ingresado al Reclusorio Norte después de agredir a la modelo y cantante Stephanie Valenzuela, por lo que se enfrentó a un proceso de denuncia por abuso y violencia.

Después de cinco meses de un mediático proceso legal, el actor obtuvo su libertad condicional al declararse culpable de las agresiones cometidas en contra de la artista y aceptar una serie de condiciones por tres años como: no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales, ofrecer disculpas públicas a Tefi, no acercarse a su víctima y entregarle 420 mil pesos mexicanos.