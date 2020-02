Taylor Swift se viste en "The Man" y desnuda el machismo

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Taylor Swift estrenó este día un nuevo video musical para el himno feminista "The Man", en el que luce prótesis pesadas y una barba para interpretar a un pomposo y "exitoso" empresario, una clara parodia a Leonardo Di Caprio en "El lobo de Wall Street". A lo largo del clip de cuatro minutos, Swift imagina todas las cosas que podría hacer como hombre sin consecuencias ni juicio: ir de fiesta con modelos en un yate, "abrazar" en el metro, casarse con una mujer mucho más joven y orinar en una pared. en público con un cartel de "no scooters" (un guiño a su enemistad con el ejecutivo musical Scooter Bruan, como señalaron los fanáticos con ojo clínico).



mientras sus favs estan en strip clubs, taylor muestra como eso es un lugar d poder para q hombres abusen d mujeres indefensas y las tengan como objeto sexual mientras se aplauden entre ellos.

STAN TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/M7rSmDdzLI — juli ☆ 79 (@hestlouver) February 27, 2020

Taylor mientras grababa: PONGAMOS KARMA EN MEDIO DE TODOS LOS ÁLBUMES PARA QUE LOS RIDICULOS PIENSEN QUE ASÍ SE VA A LLAMAR TS8 Y SE QUEDEN CON ESO HASTA LA PRÓXIMA ERA#TheManMusicVideo pic.twitter.com/cnVJRWW3Pc — ����������������������. �� (@prfctsswift) February 27, 2020

En un giro meta al final del video, Swift barbudo se acerca a Swift, de cabello rubio, en la silla de un director, quien le da una dirección sarcásticamente sexista para la próxima toma: "¿Puedes intentar ser más sexy? ¿Quizás más agradable esta vez? ", mientras a una mujer le aplaude por guardar firme su postura.



taylor felicitando a la mujer por hacer nada ME ENCANTA porque desde siempre son las mujeres las que tienen que esforzarse el triple para que se les reconozca algo mientras que a los hombres se los idolatra por hacer lo mínimo#TheManMusicVideo pic.twitter.com/RpcvJuDxx9 — �������� (@taylorargexist) February 27, 2020

Aquí el hombre le pregunta a Taylor como directora que si todo bien y ella le pide que sea más sexy y luego le dice a la chica que excelente trabajo CUANDO NO ESTABA HACIENDO NADA Y EL ACTOR HIZO TODO. Mmm, Les suena esta historia pero con géneros distintos? #TheManMusicVideo pic.twitter.com/t5z4VBPaWD — love, maría (@mytennessegirl) February 27, 2020

Podemos hablar de que la chica estaba literalmente parada ahí sin hacer nada y Taylor la re felicitó por eso. En cambio al tipo le pidió que sea más sexy y más gustoso.

Los papeles se dan vuelta. #TheManMusicVideo https://t.co/Tk58qMtM3c — orneluchis (@overxswift) February 27, 2020

A medida que avanzan los créditos, las fotos de lado a lado revelan a Swift en la silla de maquillaje a la que le aplican sus prótesis masculinas.



"The Man" es el primer video musical dirigido exclusivamente por Swift, quien anteriormente codirigió sus videos para "You Need to Calm Down" (con Todrick Hall) y "ME!" (con Drew Kirsch). Cuando se le preguntó durante una sesión de preguntas y respuestas de YouTube con los fanáticos cuál era su parte favorita de dirigir el video, Swift respondió "todo".

"Me encantaron los meses de preparación, reuniones, búsqueda de locaciones, escenografía, paneles de ánimo, decidir cada detalle hasta el armario que cada actriz / actor llevaba + trabajar con ellos en el set", escribió Swift.

"The Man" es el cuarto sencillo del último álbum de Swift "Lover", después de "ME!", "You Need to Calm Down" y la canción principal. El mes pasado, lanzó un documental revelador de Netflix, "Miss Americana", que da una mirada íntimamente personal a su proceso creativo, la vida en el centro de atención y el despertar político.

Una escena de la película muestra a Swift en el estudio escribiendo "The Man" con el productor Joel Little, quien dice lo agotador que debe ser para el cantante tener que estar "en" todo el tiempo.

"Estás haciendo una estrategia constante en tu cabeza sobre cómo no ser avergonzado por algo en un día determinado, pero luego te acusan de ser calculado por tener estrategia", le dice Swift. "Estoy bien, pero tienes que convertirte en un pretzel cada hora".



Con información de USA Today