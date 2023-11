¡Taylor Swift se corona como la artista global más escuchada en Spotify de 2023!

NUEVA YORK.- Faltan palabras para expresar el rotundo éxito que Taylor Swift ha cosechado durante los últimos doce meses gracias a 'Midnights', su últimas dos regrabaciones y, por supuesto, su masiva gira mundial 'The Eras Tour', por lo que no resulta sorprendente, mas no menos merecedor, el hecho de haber sido nombrada la artista Global más escuchada en Spotify de este año.

Sin embargo, como es habitual, la intérprete de "Mastermind" no iba a permitir que el anuncio fuera realizado sin una estrategia detrás, para incentivar a los fanáticos a descifrar el anuncio por su cuenta.

New Spotify billboard teasing something Taylor Swift related. pic.twitter.com/g84vKcS79u— Pop Base (@PopBase) November 29, 2023

De este modo, en lugar de publicar la grata sorpresa en redes, la plataforma de streaming decidió "dividir" el anuncio a modo de rompecabezas, mostrando piezas de él en espectaculares alrededor del mundo y en sus historias de Instagram.

Um, ¿ok, esto es irreal? Solo quería decirle a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias. Ser nombrado la Artista Global más escuchada de Spotify en 2023 es verdaderamente el mejor regalo de cumpleaños/fiestas que podrían haberme dado", expresó Swift por medio de sus redes sociales.

Um ok this is unreal?? I just wanted to say to anyone who listened to my music this year, anywhere in the world, thank you. Getting named Spotify’s Global Top Artist in 2023 is truly the best birthday/holiday gift you could’ve given me. We’ve seriously had THE MOST fun this year… pic.twitter.com/HZVkjvxp2D— Taylor Swift (@taylorswift13) November 29, 2023

Para agradecer a los "swifties" por su incondicional apoyo, la cantante estadounidense reveló que ha lanzando una nueva canción, anteriormente solo disponible en formato físico, titulada "You're Losing Me", en todas las plataformas de streaming y tiendas digitales del mundo.

 

El impacto de Taylor ha sido tan grande que no solo Spotify le dado su máximo reconocimiento, pues a principios de este ano, Apple Music también la nombró como su Artista del Año 2023, por considerarla una artista que define una generación y un "agente de cambio en la industria musical".