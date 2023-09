Taylor Swift rompe récord de "Avengers: Infinity War" en Cinépolis México

CIUDAD DE MÉXICO.- "The Eras Tour" de Taylor Swift no solo ha representado un éxito rotundo en los estadios más grandes del mundo, sino también en las salas de cine de Norteamérica gracias a su adaptación cinematográfica.

De este modo, la película de la popular gira musical ha logrado romper el récord de una de las películas con más recaudaciones en la historia de México, "Avengers: Infinity War".

"The Eras Tour" logró recaudar un valor de 58 millones de pesos en boletos durante su primer día de preventa en la cadena mexicana Cinépolis.

Dichos números equivalen a 4.5 sold outs en el Foro Sol de Ciudad de México, el recinto en el que Taylor Swift ofreció cuatro shows el pasado mes de agosto y el cual tiene una capacidad de 65 mil asistentes.

Sin embargo, eso no es todo, pues también está bastante cerca de superar los resultados del popular grupo surcoreano BTS con "BTS: Yet To Come" y "BTS: Permission to Dance on Stage".

Por otro lado, en Estados Unidos, AMC Theatre informó que "The Eras Tour" se ha convertido en la película de concierto con más recaudaciones en el país, quitándole el puesto a "Justin Bieber: Never Say Never".