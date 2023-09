Taylor Swift revela cinco nuevas canciones que forman parte de ´1989 (Taylor´s Version)´

TIJUANA.- Taylor Swift ha compartido esta mañana la lista de canciones completa que incluirá la nueva versión de su disco ´1989 (Taylor´s Version)´.

Mediante una publicación en Instagram, Taylor compartió que el nuevo soundtrack contiene cinco canciones ´de almacén´ tituladas ´Is It Over Now?´, ´Say Don´t Go´, ´Now That We Don´t Talk´,´Suburban Legends´ y ´Slut´, así como otra canción que no ha sido revelada que solamente estará disponible en la versión Target del disco.

El disco estará disponible a partir del 27 de octubre.