Taylor Swift recibe el "Premio de la Innovación" en los iHeartRadio Awards

LOS ANGELES.- Taylor Swift se tomó un tiempo de su apretada agenda para asistir a la ceremonia de los iHeartRadio Awards, en la que fue honrada con el prestigioso 'Innovation Award', para reconocer su impacto en la cultura popular a lo largo de toda su carrera.

De este modo, la cantante se presentó este lunes en el Dolby Theatre de Los Angeles para recibir el premio, pero no sin antes proyectar un recopilatorio de testimonios de personas cercanas a la artista; tales como Ed Sheeran, Selena Gomez, Miles Teller, Justin Timberlake, Dolly Parton, entre otros.

Ni una vez en mi vida me desperté por la mañana y me dije a mí misma, ¿Sabes lo que haré hoy? Voy a innovar cosas", empezó por decir la cantante. "La gente quiere un ejemplo de algo que funcionó antes, pero creo que las mejores ideas, movimientos y elecciones son las nuevas, las que sientan un nuevo precedente".

La interprete de "Bejeweled" también agradeció a los fans por respaldar sus cambios de género musical y las regrabaciones de su antigua música.

Lo que pasa con estas noches y momentos emocionantes y especialmente este premio es que hacer darme cuenta que las elecciones que he tomado a lo largo de mi carrera funcionaron, resultaron ser buenas ideas", celebró.

“Quiero que todos sepan, especialmente los jóvenes, que los cientos y miles de ideas tontas que tuve me llevaron a mis buenas ideas. Tienes que darte permiso para fallar. Hago todo lo que puedo para no fallar porque es vergonzoso, pero me doy permiso.

Por último, Swift recomendó a los jóvenes tomar "las decisiones correctas que tengan sentido para ti y alguien algún día podría pensar que eres innovador”.

Te puede interesar: Taylor Swift supera al Super Bowl con primer concierto del 'The Eras Tour'