Taylor Swift pide a fanáticos resolver 33 millones de rompecabezas en Google

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift es reconocida por siempre dar pistas sobre sus nuevos proyectos musicales a través de imágenes o juegos de la palabras; sin embargo, esta vez lo ha llevado a un nivel mucho más grande.

Durante la mañana de este martes, los fanáticos de la cantante informaron en redes sociales que al buscar las palabras "Taylor Swift" o “1989 (Taylor's Version)” en Google aparece el icono de una bóveda azul y un juego de rompecabezas para poder abrirla.

El blog de Google dice que son 89 frases en total, todos colectivamente debemos poner esas 89 frases para llegar a 33 millones https://t.co/OyixI6BRNU— La Tia Puercaylor N1 & N4 ���� (@LaPuercaylor) September 19, 2023

Como con sus anteriores regrabaciones, 'Fearless (Taylor's Version)' y 'Red (Taylor's Version)', la intérprete de "Shake It Off" decidió revelar los títulos de las canciones "From The Vault" de '1989 (Taylor's Version)' por medio de esta divertida dinámica.

No obstante, parece haber subido de dificultad y destreza, pues ahora no solo las preguntas y rompecabezas son más complejos sino que se necesitan resolver un total de 33 millones de ellos para poder desbloquear las canciones.

La emoción y dedicación de los "swfities" ha sido tanta que Google publicó un comunicado informando que los fans han saturado el buscador web y que más tarde quedará arreglado.

Hasta el momento, Taylor Swift solo ha publicado un vídeo en el que presuntamente podría estar anticipando una nueva canción, que los fans especulan podría ser titulada "LUST!" o "SLUT!".