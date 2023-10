Taylor Swift dona un boleto para el 'Eras Tour' a fundación de Selena Gomez

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift y Selena Gomez son reconocidas, más allá de su talento y popularidad internacional, por ser una de las amistades más longevas e inquebrantables de la industria musical; por lo que sus muestras públicas de cariño son bastantes y habituales.

Sin embargo, la más reciente enterneció a los fanáticos más leales de ambas cantantes pues se reveló que la intérprete de "Bejeweled" habría donado una entrada para uno de sus conciertos del 'The Eras Tour' a la fundación Rare Impact Fund Benefit de Gomez.

Por un costo inicial de 5 mil dólares, la persona afortunada podrá disfrutar de uno de los eventos musicales más exitosos de los últimos años en cualquiera de las ciudades confirmadas para el resto de la gira de Taylor Swift.

El objetivo de la fundación es recaudar alrededor de 100 millones de dólares durante los próximos diez años para "expandir el acceso a servicios de salud mental y educación para personas jóvenes en todo el mundo".

Taylor Swift no es la única celebridad de alto calibre que ha contribuido a la buena causa de la actriz de "Only Murders in the Building", pues el futbolista Lionel Messi también donó una de sus emblemáticas playeras a la fundación.