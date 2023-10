Taylor Swift: ‘The Eras Tour’ rompe récord en la gran pantalla superando 'Never Say Never'

Taylor Swift es una famosa cantante, compositora y actriz estadounidense, su influencia en la música y la cultura pop la ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial.

Recientemente, la pantalla grande lanzó la película del concierto de la experiencia "The Eras Tour Concert Film", misma que presenta imágenes de las presentaciones de Taylor. Esta cinta logró recaudar entre 95 y 97 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno.

Lo anterior posiciona a "The Eras Tour Concert Film" como la película de concierto con mayor recaudación en la historia, según AMC Theatres Distribution.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon �� Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023

Taylor supera a Justin Bieber

Los ‘Swifties’ lograron superar a Justin Bieber, cuya película "Never Say Never" recaudó 73 millones de dólares durante su exhibición en 2011.

Hasta ahora, las películas de conciertos más taquilleras habían sido "Justin Bieber: Never Say Never" (2011), que terminó con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y "Michael Jackson's This Is It" (2009), con 72.1 millones de dólares.

Swift logró este éxito al cerrar un trato directamente con AMC Entertainment en lugar de recurrir a los estudios cinematográficos tradicionales, lo que resultó en una ganancia financiera inesperada.

En términos de ganancias, se informa que el 43 por ciento de las ganancias brutas de la película se destinarán a los cines, mientras que el 57 por ciento restante se compartirá entre Swift y AMC en una división no especificada.