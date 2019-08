Taylor Swift, Katy Perry y Selena Gomez por el empoderamiento

La cantante Taylor Swift se ha reconciliado con Katy Perry y para compartir su paz ha sumado a Selena Gomez en una colaboración en una nueva canción sobre el empoderamiento femenino.



Swift presentó en Londres su nuevo álbum de estudio "Lover" en una reunión secreta dirigida a unos pocos de sus seguidores.



Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar las canciones del álbum antes de su lanzamiento y recibir varios regalos.



Según un asistente a la reunión la cantante recurrió a Katy por segunda vez para grabar un tema sobre el empoderamiento femenino, además de buscar la participación de Selena Gomez.



A los fans que pudieron asistir a la cita secreta se les pidió la máxima discreción, aunque algunos de ellos en sus redes sociales con el hashtag #lover compartieron detalles como imágenes de los regalos y cosas de las canciones.



Por el momento no tenemos detalles, es muy probable que tengamos que esperar unos días para poder confirmar lo que los seguidores de la cantante compartieron ya que el disco sale el 23 de agosto.



Además Taylor Swift, después de una larga disputa con Katy, dio por terminado el conflicto y decidió colaborar e invitarla al video de "You Neeed To Calm Down" la cual ya tuvimos oportunidad de escuchar.