Tania Ruiz ahora anuncia marca de zapatos

La modelo Tania Ruiz sigue dando de qué hablar luego de oficializar su romance con el ex mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto.

Ahora, la joven oriunda de San Luis Potosí sorprendió al parecer en un cartel publicitario como imagen de la marca leonesa ‘Price Shoes’, así como en los más recientes videos de la empresa de zapatos.

Cabe señalar que además de tener distintos contratos como modelo, Ruiz también ha iniciado su faceta de empresaria de una línea de ropa, lentes y joyería que ella misma muestra en redes sociales.

A pesar de que en un inicio Enrique y Tania no quisieron hablar de su romance, tras oficializarse el divorcio del ex presidente con la actriz Angélica Rivera, ahora la pareja no deja de gritar su amor a los cuatro vientos.