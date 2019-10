Tania Ruiz: ''Daría el paso sin pensarlo dos veces”, sobre casarse son Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- Tania Ruiz, la novia actual de Enrique Peña Nieto, protagoniza la portada de la revista ¡Hola!, a la que otorgó una entrevista sobre lo que ha sido su vida en estos últimos meses.

La modelo habló sobre lo que opina del matrimonio y de lo serio que debe tomarse ese tema en general.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, afirmó para la revista.

Cabe señalar que a mediados de agosto se esparció un rumor que hablaba sobre una posible boda entre Tania y el ex mandatario, dato que ella misma se encargó de desmentir.

"No, para nada. Es completamente una mentira. Es puro chisme", dijo la modelo a la revista del corazón Quién.