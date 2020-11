TV Azteca, Televisa e Imagen Televisión se lanzan contra los youtubers de espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.-Periodistas de espectáculos denunciaron a Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión de atacarlos y cencurarlos en Internet.

Javier Ceriani, Elisa Beristain, Jorge Carbajal, Angélica Palacios y Filip, dijeron que cualquier contenido que suben a sus cuentas de YouTube, inmediatamente las televisoras mueven su maquinaria para que les bajen los videos y les quiten la monetización.

"Estamos unidos para levantar la voz, Laura Flores, productora de Gustavo Adolfo Infante, me mandó un mensaje y me dijo que fue ella la que censuró mi canal Multimedia 7 para que no tuviera en vivos", comentó Palacios.

Por su parte, Carbajal señaló que Venga la Alegria atacó a su programa. Comentó que su reportera le prestó material a Venga la Alegría, de TV Azteca, sobre el día del juzgado de Ninel Conde, y cuando él lo sacó en su programa de YouTube se lo bloquearon por derechos de autor, porque los de Azteca lo solicitaron.

"Dicen que yo agarré material que es de ellos, y resulta que YouTube me bloquea totalmente a mí y me quita la monetización. Yo lo dije publicamente, eso llegó a nivel jurídico de TV Azteca y por lo tanto luego quitaron la queja y todo se arregló. Pero así fue", añadió.

Javier Ceriani también acusó al departamento de Venga la Alegría de bajarles un video en que hablaban de Lucero. "Fue una conferencia a la que fuimos, y ellos la registraron como propia".

Ante eso Elisa Beristain dijo que lo que ahora están haciendo es registrar material público, incluso de videos que artistas suben a sus redes para atacar y quitar canales a los youtubers, y es que la plataforma mientras investiga si es robo intelectual o no, te quitan el sitio.

Por útlimo, dijeron que se sienten desprotegidos por YouTube, por que no los está defendiendo como deberían.