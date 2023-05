Sylvia Pasquel reacciona a compromiso de su nieta Michelle Salas: “Ya está ruca”

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel expresó felicidad después de que su nieta anunciara su compromiso con Danilo Díaz Granados, con quien tiene una relación de más de 7 años.

En su reciente encuentro con los medios, la actriz manifestó su alegría por el compromiso de Michelle Salas.

Ya era hora, muy contenta, estaban solos, no sé cómo fue (la entrega del anillo de compromiso), (él es) lindo, ya tiene mucho tiempo en la familia, lo queremos bien, es un buen muchacho, es de buena familia, conocemos a su familia, pues mira, mientras ella esté contenta y esté bien, es lo más importante”

Manifestó.

Bromean al respecto

Posteriormente, la artista bromeó sobre la etapa en que su famosa nieta pisará el altar.

Ya está ruca, se casó más ruca que todas nosotras, sí, yo me casé a los 17, ella se va a casar a los 33”

Vaciló al respecto.

Con relación a si ya desea convertirse en bisabuela, Pasquel manifestó: “Aunque no me vea, si me toca, me tocó, voy a ser muy consentidora, si lo fui con Michelle y con Camila, imagínate con el bisnieto”.

Consejos de matrimonio

Al respecto del consejo que les daría a los futuros esposos para conservar su matrimonio, Sylvia expresó: “Lo mejor es siempre ser novios, siempre seguir en el romance, siempre tenerse atenciones y seguirse conquistando todos los días, como cuando eran novios, esa es la mejor receta”.

Finalmente, la hija de Silvia Pinal se negó a confirmar o descartar una de las mayores interrogantes: ¿Luis Miguel entregará a Michelle en el altar?, por lo que al escuchar la pregunta solo dijo: “No, no sé, todos esos detalles es mejor que se los pregunten a Michelle, yo voy de abuelita a la boda nada más. Yo les digo por segunda ocasión que esas preguntas son indicadas para la novia, no para mí, yo nada más soy la abuelita y voy a ir en plan de abuelita”.