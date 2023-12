Sydney Sweeney vive el peligro en el set: Mordida por araña mientras grababa "Anyone But You"

ESTADOS UNIDOS.- En una reciente entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Sydney Sweeney, conocida por su papel en Euphoria, compartió una anécdota impactante sobre un incidente ocurrido durante el rodaje de su nueva comedia romántica, Anyone but You.

Sweeney, quien interpreta a uno de los personajes principales en la película, reveló que fue mordida por una araña durante la filmación de una escena particularmente intensa. La escena involucra al personaje de Sweeney descubriendo una enorme araña cazadora en la ropa interior del personaje interpretado por Glen Powell.

Según la actriz, la producción le aseguró que la araña estaba "entrenada", pero durante la grabación, el arácnido se volvió incontrolable, causando un momento de caos en el set. "Estábamos filmando, y luego la cosa simplemente comenzó a morderme", compartió Sweeney. Aunque la escena requería gritos de su parte, la situación se volvió más seria cuando la araña la mordió de verdad.

Sydney Sweeney got bit by a huntsman spider while filming a scene for ‘Anyone But You.’ pic.twitter.com/trrJp6Afzr— Sebastian Dandelion ���� (@sillywackyboy) December 13, 2023

"Soy consciente de que no puedes entrenar a una maldita araña. De ninguna manera", expresó Sweeney en el programa de Fallon.

A pesar de sus gritos, nadie en el set se dio cuenta de la gravedad de la situación. Fue Glen Powell, compañero de reparto de Sweeney, quien finalmente intervino. "Glen fue el único que dijo: 'Espera, espera, espera. Creo que esto es un poco real', y tuvimos que cortar", reveló la actriz.

El incidente llevó a una situación cómica en la que el médico del set redactó un informe oficial con humor, titulándolo "Primeros auxilios: Sydney Sweeney (Departamento de Reparto) mordida por araña, ahora Spiderwoman".

Anyone but You está programada para llegar a los cines el 22 de diciembre, mientras que Madame Web se espera en la pantalla grande el 14 de febrero. La araña incontrolable en el set, sin duda, añadió un capítulo inesperado a la carrera cinematográfica de Sydney Sweeney.