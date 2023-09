"Swiftposium": Universidad de Australia organizará simposio académico sobre Taylor Swift

MELBOURNE.- En un intento por comprender el éxito de Taylor Swift, la Universidad de Melbourne, en Australia, ha decidido organizar un simposio académico sobre la carrera de la intérprete de "Paper Rings" y su influencia no solo en la industria musical sino también en el contexto sociopolítico global.

Taylor Swift ha surgido como un ícono cultural de extraordinaria influencia. Swiftposium es una conferencia académica híbrida en la que los académicos pueden participar en un diálogo crítico sobre la popularidad de Swift y sus profundas implicaciones en una variedad de temas, incluyendo género, fandom, cultura popular, literatura, economía, la industria musical y más", informó la institución.

Entre los bloques temáticos, los cuales están titulados en base a canciones de Swift, se encuentran "You know I adore you, I'm crazier for you", en el que se abordará el fénomeno del fanatismo, sus fundamentos psicológicos e implicaciones sociales.

Los bloques "Shade never made anybody less gay" y "If I was a man, then I'd be The Man" tratarán temas de género, identidad, sexualidad y sobre el impacto de Taylor Swift en el movimiento feminista y los derechos LGBTQ+.

Del mismo modo, también se discutirá el tratamiento de la salud mental dentro de sus canciones en "When my depression works the graveyard shift" e incluso las reverberaciones de la cantante en el sector económico y cultural.

"Swiftposium" se llevará a cabo en la Universidad de Melbourne, Australia, del domingo 11 al martes 13 de febrero de 2024. Será un evento híbrido, por lo que los académicos de otras partes del mundo también pueden participar.