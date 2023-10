'Swifties' arremeten contra muñeco diabólico de "SAW" tras estreno del "Eras Tour"

ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que hasta los muñecos diabólicos tienen sentimientos e inseguridades, pues uno de ellos admitió sentirse herido tras haber sido insultado por seguidores de Taylor Swift.

Tras el estreno de la película del "The Eras Tour", múltiples celebridades mostraron su apoyo a la intérprete de "Bejeweled", incluyendo nadie más y nadie menos que el escalofriante muñeco protagonista de la saga cinematográfica de terror, "SAW".

Por medio de X (antes Twitter), la cuenta oficial de 'SAW' publicó una fotografía del muñeco de ventrílocuo llamado "Billy" en una sala de cine y luciendo merch oficial del 'Eras Tour' con la descripción "look what you made me do" ("ve lo que me hiciste hacer"), en referencia a la canción del mismo nombre.

Sin embargo, los 'swifties' parecen no haber tomado muy bien el chiste, pues una cuenta de fans omitió reconocer al personaje y nombrarlo solamente como "una cosa", lo que impactó gravemente al sádico muñeco: "¿Perdón?", respondió.

A modo de respuesta, la cuenta de fans aumentó el calor del conflicto llamandolo un "pequeño muñeco feo", lo que terminó de herir los sentimientos de Billy.

you have pointed out my flaws again

