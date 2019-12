Susana Dosamantes vuelve a arremeter contra el ex de 'La Pau'

MÉXICO.- Susana Dosamantes aprovechó el evento organizado por la Asociación Nacional de Locutores en el que fue reconocida por sus 50 años de trayectoria para arremeter contra Nicolás Vallejo Nágera “Colate”, ex pareja de su hija Paulina Rubio.

Luego de que “Colate” asegurara que “La Chica Dorada” hacía sufrir a su hijo al negarle el pasaporte para que pudiera ir con él de vacaciones a España, la primera actriz manifestó su descontento ante la prensa.

“Muchas veces a lo mejor no están enterados de las dos versiones, o a lo mejor se van con la finta, agarran una nota, pero no saben cuál es la nota real… no se dejen chamaquear”, explicó Dosamantes.

“A mi hija no le gusta aclarar (estas situaciones), lo cual admiro mucho, pero hay veces que yo sí, como soy mamá mexicana, lábaro patrio… pues yo si hablo, y hay veces que no da la gana quedarme callada porque dicen que el que calla otorga, y muchas veces no es que otorgues, es que a Paulina le da flojera andar aclarando cada punto, entonces mejor compone una canción y la saca”, agregó.

Finalmente, la mamá de Pau arremetió contra su ex yerno y dijo: “yo pienso que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero también no se vale convocar a la gente afuera de la casa de un niño de 3 años que salió y se espantó de verlos… son cosas que se tienen que pensar, que vale más la seguridad de tu hijo, no tiene que dar ni la dirección ni exponerlo por hacerte el mártir o por decir una mentira o por querer apuntar tu carrera en la carrera de otro”.