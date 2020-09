Sufre Irina Baeva acoso de reportero en Nueva York

Tijuana, BC.-La actriz Irina Baeva compartió el acoso del que fue objeto en Nueva York, luego de que un reportero de “Suelta la sopa” no dejara de grabarla.

En sus historias de Instagram, la rusa compartió estar haciendo ejercicio en Central Park, noticia que hizo acudir a Roner Suárez, nombre con el que se identificó el periodista.

“Vean esto, aquí está un reportero de Telemundo Suelta la Sopa, y no deja de preguntarme y perseguirme en Central Park, porque yo publiqué en mis historias que estaba aquí haciendo ejercicio y simplemente quiere preguntar a ver si viene Gabriel y hacer un escándalo, ya tenemos gente aquí pidiendo que se vaya”, destacó la ojiazul.

Reconoció la novia del actor Gabriel Soto que fue un error haber compartido que estaba en ese lugar en tiempo real.

“Fue un gran error de mi parte compartir con ustedes lo feliz que estoy en Nueva York, un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad y paparazzis pero ya lo aprendí y no lo volveré a hacer”, subrayó.

Baeva quien está en Nueva York para perfeccionar su inglés, ha estado nuevamente en el ojo del huracán, porque se rumoró que su relación no estaba del todo bien.

“Se me acerca, lo saludé amablemente, le dije hola y seguí corriendo, pero me comenzó a hacer preguntas, de que cómo estaba Gabriel, que cómo seguían las cosas con él y le dije que no le iba a contestar y que me dejara tranquila pero siguió insistiendo.

“Traté de correr más rápido pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que por favor dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que dos señores que estaban haciendo ejercicio me preguntaron si estaba bien y les comenté que me estaba siguiendo, trataron de hablar con él, pero tampoco funcionó”, finalizó.