Sufre Ferdinando Valencia asalto y envía mensaje a delicuentes

Ferdinando Valencia sufrió un asalto con violencia la noche de este viernes en la ciudad de Mexico, y fue el mismo actor quien relato los hechos a pocos momentos de haber sucedido el incidente.

“Antes que nada estoy feliz de que esté bien. Yo, mi asistente acabamos de ser asaltados incorporándonos después de una calle llamada Barranca del Muerto por la lateral de Periférico hacia Periférico.

Se acercaron al incorporarnos a la lateral dos chavos, tocaron la ventana, todo esta lleno de cristales por todos lados...tocaron la ventana, me apuntaron con una pistola. Voltee a ver mis posibilidades, al frente de mi, tenía otro carro detenido porque no se podían incorporar a periférico”.

Visiblemente consternado Ferdinando narró el momento mas peligroso de su asalto.

“Intente avanzar un poco, el carro de adelante no me dejo, con toda esta inmediatez no supe cómo reaccionar. Cuando yo vi la pistola me trate de cubrir en al parte de atrás del carro. Ellos estaban en este costado, aquí atrás, y al avanzar ese pequeño par de metros y detenerme con el vehículo enfrente, recibo el impacto de un balazo, cruzó por aquí (señala su hombro). Ya detenido yo me pidieron el reloj, el reloj de mi asistente que esta allá atrás".

Valencia de 40 años de edad también expresó lo triste que fue para él, ver su vida expuesta de esa manera.

“Me pidieron mi reloj, el dinero de la cartera, se lo di inmediatamente. No sé como traducirlo, creo que fue muy rápido, muy súbito, me dio impotencia, de dio tristeza. Y no me da tristeza únicamente por la rabia de perder un par de valores no... es todo lo que esta detrás. Ellos llegan por un reloj, exponen una familia entera. Al exponer mi vida exponen el futuro de mi hijo, de mi hija, de mi familia, la vida por la que se esforzaron mis padres, mi trabajo, el gusto de hacer lo que hago por la gente, intentar hacer algo en la vida, tener planes y todo ha sido a base de esfuerzos. El esfuerzo de ellos en que consiste...?A cambio de nada, porque lo tienen que entender, a cambio de nada, despojarte de mucho más de lo que ellos creen que se llevan de ti. Tiene que haber, espero, que mucha necesidad y que en realidad de algo les sirva lo que me quitaron, pero tiene que haber un grado de incultura tremendo”.

Valencia, quien recientemente perdió a su hijo Dante, uno de los mellizos que tuvo con Brenda Kellerman, envió un mensaje a los delincuentes que lo asaltaron.

“Este mensaje es para ustedes que me hicieron esto...no van a solventar nada... y quiero lo mejor par ustedes, incluso porque a pesar del coraje de lo que me acaban de hacer, no dejan de darme mucha lastima, no deja de darme mucha tristeza su idea de como hay que avanzar en la vida, como hay que solventar nuestros problemas, como hay que salir adelante. ¿Por qué no invertir?, ¿por que no usar su tiempo y la energía?, el valor que tienen para cometer este tipo de estupideces ¿por que no usarlo en esforzarte en crecer de alguna maldita manera?, que le aportes algo a los demás, que les des. No hay un solo ser humano, incluso los que hacen el mal,que no estén buscando el bien ¿qué te llevas cuando te llevas u reloj que vas a malbaratar?

No me quitaste la vida que Dios me dio a Dios gracias, porque seguro él me cuido, porque él sabe que yo tengo que cuidar a otros.

Te deseo lo mejor, y lo mejor no es que te sigan saliendo bien las cosas a tu manera y a tu criterio de pensar que te salió bien el día que coronaste, que te fue muy bien. Deseo en verdad que te superes, que cambie tu concepto de superación...que vergüenza. Esta historia no podría haber representado nada para nadie si me matan, si me pasa algo, pero a mi familia sí y en un ser como yo, en un ser como tu que me estas escuchando, incluso como tu, ustedes que me acaban de asaltar...hay cosas mucho más importantes”.

Por último, el actor termino expresando sus deseos de continuar y salir adelante pese a todo.

“A darle y pa delante. Me han pasado muchas cosas feas, es una más. Vamos a seguir esforzándonos por salir adelante de manera correcta con el valor mas difícil de todos, con la valentía de defender a tu familia y defenderte a ti día con día, con trabajo, con ganas de chingarle…no de chingar…mediocres...".